«Mit den richtigen Menschen wächst du jeden Tag. #iloveyou», schwärmt Dominique Rinderknecht unter dem neuen Selfie. Zwischen den beiden scheint es wohl wirklich rund zu laufen, obwohl die Liebenden Kontinente voneinander entfernt sind. Das Schweizer Model lebt bekanntlich in Zürich und sein Verlobter in Südafrika – wo sich die beiden kennengelernt haben. Trotz der grossen Distanz und der noch grösseren Liebe, möchte Dominique in Zürich wohnhaft bleiben. Für sie komme ein Umzug aufgrund Familie, Freunde und Arbeit momentan aber nicht in Frage, wie sie im vergangenen Gespräch erzählte.