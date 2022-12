Das Zusammentreffen von Noah und Federer fand direkt im Anschluss an Rogers Charity-Party in Zürich statt, wo er verriet, dass er am nächsten Tag nach New York fliegen werde – offensichtlich um Trevor Noah die Ehre zu erweisen. Dieser wirkte in dem knapp 22 Minuten langen Gespräch nicht nur etwas aufgeregt, sondern auch – wie man auf englisch so schon sagt – starstruck. Also vor lauter Bewunderung für den Gast wie erschlagen. Der sonst so lockere Trevor Noah verteilte ununterbrochen Komplimente, die selbst King Roger geschmeichelt haben dürften. «Du bist ein wunderbarer Botschafter für die Schweiz, für den Sport und für die Menschheit», sagte er zum Schluss des Gesprächs.