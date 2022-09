So reagiert die Welt auf das Karriereende von Roger Federer

Rafael Nadal (36) scheint das Herz über Roger Federers Rücktritt vom Tennissport zu brechen. In einem ausführlichen Twitter-Beitrag sagt er, dass es ein trauriger Tag für ihn persönlich, aber auch für den Tennissport auf der ganzen Welt sei. «Ich wünschte dieser Tag wäre niemals gekommen», schreibt er und richtet diese Worte an seinen guten Freund, der gleichzeitig auch einer seiner grössten Rivalen war. Es sei ihm in all den Jahren stets ein Vergnügen, eine Ehre und ein Privileg gewesen, mit Roger Federer Momente auf dem Platz und auch abseits davon zu teile. Und er versichert, dass sie noch viele weitere Augenblicke miteinander teilen werden.