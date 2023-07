Beim Familien-Znacht

Roger Federers Tochter überredete ihn zum Coldplay-Auftritt

Am Konzert von Coldplay in Zürich bat Leadsänger Chris Martin Tennislegende Roger Federer auf die Bühne, um die Band mit der Rassel zu begleiten. In einem Interview verrät Federer nun, dass ihn seine Tochter zu diesem Auftritt überredet hat.