Roman Kilchsperger schiesst gegen Herzogin Meghan

Genau 270 Folgen hat Roman Kilchsperger (52) zwischen 2004 und 2010 als Moderator von «Deal or no Deal» auf SRF bestritten und sollte darum wissen, wie es vor – aber auch hinter – den Kulissen der Sendung zu und her geht. Auch, was die Rolle der Moneygirls, den Damen mit den Geldkoffern, anbelangt. Gerade macht nämlich Herzogin Meghan (41) Schlagzeilen, weil sie sich in ihrem Podcast «Archetypes» darüber aufregt, dass sie in dieser Funktion (sie war von 2006 bis 2007 Moneygirl in den USA) als «Tussi» dargestellt und objektiviert wurde.