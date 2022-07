«Ich blieb stets auf dem richtigen Pfad»

Bern, Luzern, Zürich, Walenstadt – Ronja Borer kennt arbeitsbedingt viele Schweizer Städte. Zurzeit lebt sie in einem Häuschen mit Garten, vier Zimmern, drei Toiletten und zwei Kühlschränken mitten in Walenstadt. Und zwar mit ihren italienischen Musical- Gspänli Elisa Filace (32) und Carlo Schiavone (30) dessen Hund Zoe so- wie einer weiteren Mitbewohnerin. «Wir haben keine Regeln, aber den nötigen gegenseitigen Respekt, alles ist sehr locker», sagt Carlo. So herr-sche auch in der Küche keine Kolli- sion, wenn alle ihr Essen kochen. «Wir essen generell sehr gesund», sagt sie. «Und wenn, wärst du die Ungesunde unter uns», neckt Schiavone. Auf dem Tisch steht denn auch eine Packung Basler Läckerli. «Meine Homebase habe ich nach wie vor in der Region Basel.» Dort verbringt sie jede freie Zeit bei ihrem Freund Kevin (35).