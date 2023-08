Stylischer kann man kaum heiraten

Und nach der Verlobung ging es wieder ziemlich schnell. Seit dem 9. August 2023 trudeln auf den Instagram-Kanälen von Ronja Furrer und Jack Becht laufend Storys von den Hochzeitsfeierlichkeiten der beiden in Italien ein. Offenbar findet das mehrtätige Fest in der italienischen Stadt Perugia statt und in den Storys der beiden Eheleute in Spe sieht man derzeit, wie Gäste aus aller Welt eintrudeln.