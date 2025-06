Ruedi Zobrist ist der älteste Turner in seiner Männerriege

Auch dieses Mal reisen Ruedi 47 und seine Riegenkameraden mit dem Zug ans ETF. Sie werden nicht nur am Tag ihres Auftritts dort sein. «Feiern unter Turnfreunden aus nah und fern gehört dazu. Wir sind eine Familie.» Auch Zobrists Enkel Morris vom TV Egliswil wird mitturnen – mit 16 Jahren ist es sein erstes Eidgenössisches. 1978 in Genf hatten es die Hendschiker Turner in einem Restaurant neben ihrem Hotel so lustig, dass eine Polizeipatrouille vorbeikam – es gäbe Reklamationen. Am Morgen darauf beklagte sich ein Kampfrichter – ein Hendschiker –, er habe wegen Lärm fast nicht geschlafen. Seine Kollegen klärten ihn auf. «Das gab ein Gelächter!» Auch an sein erstes Eidgenössisches erinnert sich Zobrist gut. «Bei der allgemeinen Schlussvorführung mussten die 1000 Turner schön ausgerichtet sein. Turnerinnen durften noch nicht auftreten.» Als Aktiver wird Ruedi Zobrist das letzte Mal dabei sein. «Danach gehe ich nur noch als Schlachtenbummler, und um meinen Verein zu unterstützen. Turnen bleibt meine Leidenschaft!»