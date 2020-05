Philipp Fankhauser singt erstmals in Mundart

Rührender Tribut an einen verstorbenen Freund

Bisher sang der Blues-Barde Philipp Fankhauser ausschliesslich in Englisch. Jetzt hört man ihn erstmals in seiner Muttersprache. Der Ausflug ins Berndeutsch ist ein Tribut an Mundart-Legende Hanery Amman – den Fankhauser einst beim Autostöpplen kennen lernte.