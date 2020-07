Sara Leutenegger zeigt offen ihren Schwangerschafts-Body

In der 24. Schwangerschaftswoche weiss sie immer ganz genau, wonach sie Lust hat. Wenn ich mittags Appetit auf Pizza habe, dann muss ich Pizza essen. Wenn mich abends eine Wassermelone gelüstet, dann muss ich das haben.» Alles in allem esse sie spontan und intuitiv, so die 26-Jährige. Die gleiche Einstellung hat sie zum Sport. «Ich nehme es Schritt für Schritt. Das Joggen habe ich schon früh aufgegeben, es fühlte sich nicht mehr richtig an. Dafür gehe ich jetzt öfters auf den Hometrainer.» Rund dreimal die Woche zieht es die Sportbegeisterte noch ins Gym. «Ich habe meine Übungen an die Schwangerschaft angepasst und stemme vermehrt nur noch mein Eigengewicht», so Sara.