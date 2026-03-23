Sau(g)starke Gschirrtüechli seit 1830

Ein Tuch, das Stoff für Bücher bietet und Lyriker inspiriert – das ist das gute alte Küchentuch. 2025 erschien im Zürcher Verlag Scheidegger & Spiess sogar ein 304-Seiten-Werk: «Das Küchentuch. Ansichten zu einem Alltagsgegenstand». Bereits 1942 huldigte Milán Füst im Roman «Die Geschichte meiner Frau» dem Küchentuch literarisch: «Auf dem Flur polierte der Junge die Teller, ich beobachtete ihn, sah ihm zu, wie er das Küchentuch in den Gläsern drehte und sie dann vor die Lampe hielt, ob sie schon so glänzten, wie er es haben wollte.»