Schlager bereitet der «Sing meinen Song»-Crew Mühe

Mit Gefühlsausbrüchen hatte auch Marius Bear (30) selbst zu kämpfen: «Wir leben alle unsere Leben. Wenn es jemand schafft, diese Emotionen, die man als Musikerin oder Musiker in eigenen Werken hat, ebenfalls aufzunehmen, löst es etwas aus – ob man will oder nicht» sagt der Schweizer «Eurovision Song Contest»-Vertreter aus dem Jahr 2022 und führt aus: «Ich glaube, wir haben alle in dieser Staffel geweint. Ich glaube, so viele Tränen sind bisher noch nie geflossen. Diese Sendung hat es wohl geschafft, mich so ehrlich zu zeigen, wie es nur geht.» Auf dieser Couch Platz nehmen zu dürfen, sei ein Privileg. Dieser Meinung ist auch die junge Künstlerin Cachita (24). «Dass ich als Newcomerin mitmachen durfte, ehrt mich unglaublich. Dieser Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Business war so intensiv und in erster Linie bereichernd. Ich durfte feststellen, dass wir alle an ähnlichen in Situationen hadern. Vor den Dreharbeiten hätte ich mir nicht gedacht, dass sich so enge Bindungen und Freundschaften entwickeln werden.»