Vom Striplokal zum Foodscout

Nach seiner Lehre zum Maschinenmechaniker hängt Kägi noch eine Kellner-Stifti an. Eine Koch-Ausbildung absolviert er nie, dafür hat er das Wirtepatent. Ein Freund überredet Richi in den 1980er-Jahren, ins Nachtklub-Business einzusteigen. «Wir waren Greenhorns, in deren Laden sich Tänzerinnen auszogen.» Das Abenteuer endet nur anderthalb Jahre später desaströs mit einer halben Million Franken Schulden. Richi, damals 21, ist gerade Vater geworden: Michele ist heute 43, Manuel 40. «Damals dachte ich, mich in Brasilien einer Gesichts-OP unterziehen und untertauchen zu müssen.» Kägi erinnert sich an den Leitsatz seiner Mutter: «Gib nie auf!» Er macht aus dem Strip-Schuppen eine Disco, zahlt die Schulden zurück, verdient fortan ordentlich Geld, investiert es in Aktien. «Bis heute wirtschafte ich sehr vernünftig.» Geld gebe er nur aus für Reisen, Essen und Kunst – «und für erlesene Geschenke an meine jeweilige Partnerin».