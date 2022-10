Burri hat viele Talente. Nebst ihrer erfolgreichsten Aufgabe als Schlangenfrau ist sie auch Musicalsängerin, Schauspielerin und Model. Und sich aus der Öffentlichkeit verabschieden kommt sicher nicht in Frage. So stehen unter anderem zwei Filmprojekte an, in denen Burri mitwirkt. In der neunteiligen Actionserie «Swiss Secrets» spielt Nina Burri die weibliche Hauptrolle, eine Bösewichtin. Das Projekt ist für die Solothurner Filmtage Anfang 2023 eingereicht. Ausserdem gastiert Burri in einem Musikfilm, der kürzlich im Kino vorgestellt wurde. Mit ihr auf der Leinwand sind Schweizer Promis wie Musiker Dieter Meier (77), Komiker Beat Schlatter (61) und Schauspieler Pascal Ulli (53).