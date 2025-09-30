Schweizer Agenturchefin ist entsetzt

Rey Rodríguez, der sein Alter nicht nennen will und seit Jahren eng mit der Schweizer Organisation und Präsidentin verbunden ist, führte als Moderator durch die Wahl. Er schreibt der SI: «Jede Kandidatin weiss, dass, wenn sie gewinnt, sie offen sein muss, sich das Lachen, die Zähne, die Nase und das Kinn optimieren zu lassen, je nachdem auch operativ. Und natürlich auch die Haare zu verändern.» Man habe dies auch ihr nahegelegt, bestätigt Lorena Santen (28), Miss Universe Switzerland von 2023. «Das hat man mir tatsächlich auch seitens der Organisation, insbesondere kurz nach meinem Sieg, zugetragen und diverse Eingriffe, teils auch operativ, nahegelegt. Etwa Zähne und Nase.» Zudem sei ihr «relativ unverblümt klargemacht worden, dass ich abnehmen und an meinen Haaren etwas ändern muss».