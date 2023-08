Schockierende Neuigkeit für Bianca Sissing

Pirmin wird Vater – und Bianca bricht zusammen

Und dann kommt der grosse Schock: Ihr Ex Pirmin Lötscher gesteht Bianca Sissing, dass er Vater wird. «Ich fragte mich: In was für einem falschen Film bin ich?», erzählt die Yogalehrerin im deutschen TV-Magazin «Prominent» auf Vox. Sie habe es nicht glauben können, denn jahrelang habe Pirmin sie mit Ausreden hingehalten und plötzlich werde er doch Vater. Wollte Biancas Ex vielleicht einfach keine Kinder mit ihr? Die traumatische Nachricht erzählte sie bereits der Schweizer Illustrierten vor einigen Monaten exklusiv, jetzt macht sie es im Fernsehen öffentlich. Nach dieser Neuigkeit wird der Druck, den Bianca Sissing auf sich selbst ausübt, zu gross – sie erleidet einen epileptischen Anfall, die Situation ist für ihren Körper und ihre Psyche zu viel.