Schon als Kind ein Fan, nun als Teilnehmerin dabei

Die Sendung mit den Frauen wurde bereits aufgezeichnet. Doch auch bei der Ausstrahlung vom 31. Oktober wird Lorena Röösli wieder im «Landfrauenstübli» Platz nehmen. «Eingeladen sind diesmal meine Familie und die Schwiegerelten, einfach alle, die ihren Teil zu meinem Auftritt beitrugen. Es gibt einen Apéro riche und wir schauen uns die Sendung gemeinsam als kleines Public Viewing an», freut sie sich. «Wir wollen das schon auch ein wenig zelebrieren.»