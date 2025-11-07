Schweizer Prominente feiern ihre Küchenikone

Solche Missgeschicke kennt It-Boy Reto Hanselmann (44) nicht: «Ich habe eine Kochlehre gemacht und stand deshalb zur Genüge in der Küche. Heute überlasse ich das lieber anderen. Wenns schnell gehen muss, greife ich aber gerne zu den Fertigprodukten von Betty Bossi – jetzt im Herbst mag ich besonders den Rehpfeffer und das Hirschgeschnetzelte an Rahmsauce.» Auch Coop-Chef Philipp Wyss (59) bekennt sich als Fan: «Ich mag die fertige Lasagne von Betty Bossi sehr. Wenn ich Zeit habe, greife ich aber noch etwas lieber auf ihre Rezepte zurück, beispielsweise Riz Casimir – das bereite ich gerne selbst zu.»