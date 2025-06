Schweizer Starkoch Daniel Humm hat geheiratet

Das Werk, geschaffen vom bekannten Künstler Francesco Clemente (73), zeigt Dexter-Jones oberkörperfrei und mit gespreizten Beinen, wobei sie einen Diamantring trägt. Humm teilte Bilder des Gemäldes sowie Fotos des Paares mit dem Künstler auf Instagram. In seinem Beitrag schrieb der 48-jährige Koch: «Wenn man es weiss, weiss man es. Mit dir war es so offensichtlich. Nie hätte ich mir vorgestellt, dass jemand so Besonderes existieren würde, und du hast mir gezeigt, was wahre Liebe ist. Gemeinsam werden wir für immer auf dieser Reise sein.»