Vor einem Jahr hielt der Zuger um die Hand seiner Freundin Marion Betschart, 27, an. Bereits damals war klar, wo die Hochzeit stattfinden sollte: In der Villa Villette am Zugersee. Am Anfang ihrer Beziehung hätten sie viel Zeit im Park der Villa verbracht, verriet Reichmuth damals. Der Kranzschwinger und die ehemalige Handball-Torhüterin lernten sich über gemeinsame Freunde kennen.