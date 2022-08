Schwingerkönig Joel Wicki im Sieger-Interview

«Ich hatte das Glück auf meiner Seite – nächstes Mal trifft es vielleicht einen anderen», resümiert Schwingerkönig Joel Wicki (25) im ersten Interview mit der Schweizer Illustrierten nach seinem Sieg am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln. Wir treffen ihn in seiner Heimat in Sörenberg im Entlebuch und fragen ihn, wie es sich anfühlt, nun der höchste Schweizer Schwinger zu sein. «Es gibt zum Glück Menschen in der Schweiz, die noch wichtigere Positionen als ich haben und das ist gut so», lautet die bodenständige Antwort des gelernten Baumaschinenmechanikers, der derzeit eine Zweitausbildung als Landwirt absolviert.