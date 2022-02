Single and ready to mingle – das scheint derzeit das Motto von Neu-Single Michelle Hunziker (45) zu sein. Die blonde Bernerin geniesst momentan ihr Leben und zeigt sich in den sozialen Netzwerken sichtlich glücklich. Doch Belle Michelle ist in der Männerwelt bestimmt heiss begehrt und so könnte es durchaus sein, dass sie nicht lange auf dem Markt bleibt. Wir hätten da ein paar interessante Single-Männer zur Auswahl und erklären, wer sie sind, was sie zu einem passenden Partner für Michelle macht, aber auch, woran die potenzielle Beziehung scheitern könnte.