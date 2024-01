Drei Jahre später hängt der Himmel dann nicht mehr voller Geigen. Wie das Management des Musikers auf Anfrage der Schweizer Illustrierten mitteilt, haben sich Seven und Zahra bereits letzten Sommer «im Guten», wie betont wird, getrennt. «Auch nach der Trennung besteht ein respektvolles und freundschaftliches Verhältnis und wir leben in direkter Nachbarschaft in Berlin. Wir ziehen unsere Kinder weiterhin gemeinsam auf», lässt Seven ausrichten. Mehr wolle er «zum Wohle der Kinder» nicht sagen und bittet, das zu respektieren.