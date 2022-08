Gabs eine Hochzeitsreise?

Für den Moment ist das nicht möglich. Wir sind gerade Grosseltern geworden. Einer von Charlies Söhnen aus erster Ehe, seine erste Frau starb an Lungenkrebs als die Kinder noch klein waren, ist vergangenen Samstag Vater geworden, also wird er bei seiner Familie gebraucht. Ausserdem muss Charlie seinen Rücken operieren lassen nächste Woche, darum konnte er sich an der Hochzeitszeremonie meistens nur mit Rollstuhl fortbewegen – was ziemlich lustig war. Und ich feiere in der Schweiz den 15. Geburtstag mit meiner Tochter Ruby. Also haben wir uns der Familienpflichten wegen aufgeteilt.