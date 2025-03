«Sie hat das Zeug zum Sieg»

Beide waren in der Talentschmiede von Musiker Gustav (49), der Academy La Gustav. «Das war 2018. Ich hatte von Anfang an eine wirklich starke Verbindung zu ihr, weil sie genau wie ich die Sensibilität in ihrer Musik betont», erzählt Gjon’s Tears gegenüber SI online. «Wir harmonieren wirklich gut miteinander. Ich mag sie sowohl als Künstlerin als auch privat.» Gemeinsam lernten sie, was es heisst, auf grossen Bühnen zu stehen, und nahmen sogar Musik in den legendären Abbey Road Studios in London auf.