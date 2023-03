Peter Reber: «Joya könnte mein Grosskind sein»

«Wir hatten noch keine Staffel, in der es einen so grossen Altersunterschied zwischen zwei Teilnehmenden gab», sagt Gastgeber Seven, 44. «Das gab es auch weltweit noch nie.» Sänger Luca Hänni, 28, und Rapper EAZ, 29, die in dieser Staffel auf dem Sofa Platz nehmen, erzählen mit Stolz und mit einem Lachen, wie sie Liedermacher Peter Reber, 73, «ein bisschen Street Credibility beigebracht haben». «Durch die unterschiedlichen Generationen haben wir natürlich auch eine unterschiedliche Sprache. Jeder hat Wörter hin und her getauscht», erklärt Hänni lachend. EAZ schulte Reber zudem noch in Sachen Gestik: «Ich brachte ihm das West-Coast-Zeichen bei. Hoffentlich wurde dies nicht rausgeschnitten.»