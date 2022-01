Skistar Beat Feuz ist zum zweiten Mal Papa geworden

Und das sollte sich bewährt haben. Bei der Siegerehrung in Wengen am Samstagabend liess er sich entschuldigen – gut möglich, dass unmittelbar nach dem Rennen also der entscheidende Anruf eingetroffen ist. Aller Entspannung des späteren Geburtstermins wegen zum Trotz. Dass Kinder ihren eigenen Kopf haben, war auch Feuz bewusst. Als hätte er es gewusst, sagte er noch: «Man weiss ja nie genau, wann es so weit ist.»