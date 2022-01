Da zählt es für ihn auch nicht, dass er an diesem Wochenende mit der längsten Weltcup-Abfahrt in Wengen gleichzeitig eine seiner liebsten verpassen würde. Das Rennen hat er bereits drei Mal gewinnen können, zuletzt bei der bislang letzten Austragung 2020, und könnte mit einem weiteren Triumph alleiniger Rekordsieger am Lauberhorn werden. Doch all das interessiert den Berner nicht, sollten bei Triendl just an dem Wochenende die Wehen einsetzen. «Die Familie ist mir nun einmal x-mal wichtiger als ein weiterer Sieg am Lauberhorn oder in Kitzbühel.»