Snowboarder Jan Scherrer ist Vater geworden

Ganz behutsam hält er sein Baby auf dem Arm und schaut es mit liebevollem Blick an. Jan Scherrer (27) und seine Frau Sasha (24) sind zum ersten Mal Eltern geworden. Auf Instagram teilt der Profi-Snowboarder, der an den Olympischen Winterspiele in Peking Bronze in der Halfpipe holte, nun sein Baby-Glück mit seinen Followerinnen und Followern.