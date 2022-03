Snowboarder Nicolas Huber wurde an Olympia zum Social-Media-Star

Vor dem Abflug nach Peking bestellt sich Nicolas ein Tigerkostüm, in dem er Videos für seine Social-Media-Kanäle drehen will. «Ich habe es schon immer geliebt zu schauspielern. Vermutlich ein Überbleibsel aus meiner Zeit in der Rudolf-Steiner-Schule», meint er lachend. Mit dem «Tiger» kommt ein knallenger roter Morph- suit mit Schweizerkreuz. Mit beiden Kostümen im Gepäck gehts nach China. Das Abenteuer beginnt mit einem Schock: Bei der Ankunft wird Nicolas Huber positiv auf Covid-19 getestet, muss neun Tage lang in einem Hotelzimmer in Isolation. Symptome hat er keine, dafür jede Menge Zeit und Ideen, um witzige Clips für Instagram & Co. zu drehen. Nach einigen Tagen kommen erste Interview-Anfragen, zuerst von chinesischen Medien, dann auch von solchen aus aller Herren Länder.