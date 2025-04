So erobern Riklin &Schaub das Publikum

Was Roman Riklin (53) und Daniel Schaub (51) «anfassen», wird im übertragenen Sinn zu Gold – und buchstäblich zu Stein: Denn die zwei sind die Einzigen, die mit drei Swiss Comedy Awards innert fünf Jahren geehrt wurden. 2019 holten sie sich als Ensemble Heinz de Specht (damals mit Christian Weiss als Trio) die erste Trophäe. 2022 folgte Preis Nummer zwei fürs Projekt Secondhand Orchestra (mit Adrian Stern und Irene Brügger aka Frölein Da Capo). Vergangenes Jahr machten sie dann das Triple voll und räumten als Duo Riklin&Schaub den dritten der in der Schweizer Comedyszene begehrten Felsbrocken ab. Das ist einmalig in der 25-jährigen Wettbewerbsgeschichte.