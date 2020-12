Zum ersten Mal seit über 20 Jahren verbrachte Roger Federer, 39, die Adventszeit dieses Jahr mal wieder in der Schweiz. «Es war lessig, die ganze Weihnachtsdekoration in den Strassen, den Dörfern und Städten zu sehen», sagt der Tennisstar. «Aber uiuiui, kalt ist es und es wird so früh dunkel.» Kein Wunder, ist sich Federer das nicht mehr gewohnt: Da die Australian Open jeweils im Januar stattfinden, verbrachte er die Weihnachtstage in den vergangenen Jahrzehnten immer in der Wärme. Seit etwa 16 Jahren in seinem Zweitwohnsitz in Dubai, Teil der Vereinigten Arabischen Emirate.