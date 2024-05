Die erste Runde beginnt etwas holprig. Von fünf zusammengemischten Songs bekannter Schweizer Künstlerinnen und Künstlern erkannten sowohl Winiger als auch Frey nur gerade zwei. Da ist noch Luft nach oben. «So Sachen machen mich immer nervös», sagt Winiger daraufhin und zeigt ihre schwitzigen Hände. «Obwohl wir hier nicht einmal was gewinnen können», fügt sie richtig an. Auch in Runde zwei wird es nicht besser – zumindest anfangs nicht. Doch dann hat Annina Frey einen Geistesblitz und ordnet den Begriff «Liebe» gekonnt dem Kult-Song «Ewigi Liebli» der Schweizer Band Mash zu.