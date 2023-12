Sterne oder Herzen sind die Weihnachtsguetsli-Klassiker. Aber es darf auch mal was anderes sein – gerade, wenn es um einen guten Zweck geht. So backen die Botschafterinnen und Botschafter von Pink Ribbon Schweiz fleissig Schleifen mit rosa Glasur. Die Leckereien versüssen im Brustzentrum Zürich den Brustkrebspatientinnen die Adventszeit. «Ich finde es wichtig, auch mal etwas für andere zu machen», sagt Comedian Claudio Zuccolini (53). «Nicht nur an Weihnachten. Aber wenn man an einer Krankheit wie Krebs leidet, sind Zeiten, in denen man sich eigentlich freuen sollte, wohl besonders hart.» Moderator Sven Epiney (51) verzichtet für die gute Tat sogar auf seine Leidenschaft: «Eigentlich geht bei mir nichts ohne Schoggi. Aber für Pink Ribbon mach ich auch Mailänderli.»