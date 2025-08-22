So herzig gratuliert Christina Hänni ihrem Luca zum Hochzeitstag

Die Traumhochzeit des Paares fand am 22. August 2023 in Piemont statt. Mit rund 80 Gästen feierten Luca und Christina, die von da ab Hänni hiess, ihre Liebe. Kurz nach der grossen Feier ging es ab in die Flitterwochen, erster Stopp: Kapstadt. Von da weiter Richtung Seychellen. Im Dezember 2023 dann die News: Sie erwarteten ihr erstes Kind. Im Frühling 2024 kam die gemeinsame Tochter zur Welt. Den genauen Geburtstag der Kleinen sowie den Namen halten Luca und Christina Hänni bis heute unter Verschluss.