So herzig nehmen ihre Kids Kate nach der Arbeit in Empfang

Unverhofft eröffnete sich dabei aber gleich live vor ihren eigenen Augen ein Royal-Schauspiel der ganz besonderen Art. Denn um 18.15 Uhr traf plötzlich ein Hubschrauber vor den Toren zum Kensington-Palast ein – was die Bloggerin kurzerhand dazu inspirierte, zu einem Zaun zu rennen, hinter dem sie einen guten Blick auf das Geschehen hatte, was sie völlig in Ekstase brachte. Ganz im Gegensatz zum Bauern, der wohl nur wenige Stunden zuvor das Gras gemäht hatte. Ob da die Hofkommunikation nicht optimal funktioniert hat? Die fein säuberlich aufgeschütteten Grasreihen zumindest überlebten das stürmische Eintreffen des Hubschraubers nicht.