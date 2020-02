So meistert Fabien Rohrer die Tücken seiner Beziehung

«Wir finden es beide wichtig, dass sie ihr eigenes Reich hat. Ich bin kein easy Typ, und Patrycja hat ‹scho z biisse› mit mir», so Rohrer letzten Sommer zur Schweizer Illustrierten. Seine neue Partnerin blickte damals frohen Mutes in die Zukunft: «Ich bin einfach geduldig, liebevoll und sehe viel Potenzial in Fabien. Ich finde ihn super!»