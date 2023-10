Drei Tage lang feiern Ronja Furrer (31) und Jack Becht (38) ihre Liebe in Perugia in der italienischen Provinz Umbrien. «Für uns war schnell klar, dass wir in Italien heiraten möchten», erzählt die Solothurnerin. «Dieses Land lieben doch alle. Man kommt gern hierher.» Die Wahl des Paares fällt auf die Villa La Torre di Pila, umgeben von Oliven- und Zitronenhainen. Die gesamten Familien beider Eheleute reisen bereits eine Woche vor der Hochzeit an und verbringen Zeit miteinander. «Einige kannten einander schon, andere nicht. Es hat aber bestens funktioniert», erzählt Ronja lachend.