Statt Streetparade

Luca Hänni geniesst seinen Samstag in den Bergen

Während viele Schweizer Promis am gestrigen Samstag zu lauten Techno-Bässen an der Streetparade in Zürich tanzten, liessen es Luca Hänni und seine Verlobte Christina Luft bei einer Wanderung im Berner Oberland ruhiger angehen.