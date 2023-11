So vertreibt sich Frührentner Roger Federer seine Zeit

Das wohltätige Engagement liegt im am Herzen und so sprach Roger Federer am UNO-Nachhaltigkeitsgipfel auch darüber, wie wichtig es ihm sei, ein wohltätiges Denken an seine Kinder weiterzugeben. «Ich möchte, dass sich meine Kinder philanthropisch engagieren», sagt er in seiner Rede. So durfte sein Nachwuchs seinen Vater offenbar dieses Jahr erstmals auf eine Stiftungsreise nach Lesotho begleiten. «9 und 14 ist ein gutes Alter, um sie einzuführen.»