Februar 2013. «Wenn Nemo Mettler loslegt, sind die Zuschauer schnell wieder hellwach.» Die Zeilen der «Berner Zeitung» sind ein grösseres Kompliment an Nemo als an das Udo-Jürgens-Musical «Ich war noch niemals in New York», in dem der Teenager auf der Bühne steht. Seit geraumer Zeit singt das Talent in der Bieler Kinderoper. Nemo spielt Geige, Klavier und Schlagzeug – Timing ist alles! – und sagt: «Ich stehe gern im Mittelpunkt. In der Schule bin ich der, der am meisten aufstreckt. Ich will am meisten sagen.» Das Ziel: der Broadway in Nemos Lieblingsstadt New York. Dass Vater Markus und die zwei Jahre jüngere Schwester Ella gerade dort leben und Nemo ausgerechnet wegen des «Ich war noch niemals in New York»-Engagements nicht mitkonnte, klingt nach einer Ironie des Schicksals. Aber genau diese erste Bühnenerfahrung führt mitunter zu all dem, was folgt.