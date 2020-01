Sie nennt es die perfekten Ferien, um entspannt und glücklich in die «Samschtig-Jass»-Ära zu starten: Neu-SRF-Moderatorin Fabienne Bamert, 31, entfloh der Schweizer Kälte in Richtung Indien – um surfen zu lernen. «Ich bin ein totaler Wassermensch. Ich wuchs am Ägerisee auf und wohne nach wie vor dort. Aus diesem Grund war ich immer auf, im und am Wasser», sagt sie zu schweizer-illustrierte.ch. «Surfen lernen wollte ich schon lange mal.»