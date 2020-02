SRF-Moderatorin arbeitet mit Knobli-Fahne

Das Publikum dürfte das nicht stören – wie all die anderen Dinge, die Eberle schon passiert sind. Die Zuschauer hätten sogar Freude, wenn sie merken, dass in der scheinbar perfekten Welt nicht immer also so perfekt ist, sagte die TV-Frau kürzlich zum «St. Galler Tagblatt». «Ich möchte nicht nur die schönen Momente zeigen und das Leben im Fernsehen nicht so darstellen, als wäre es eine grosse Glamourwelt, wie dies von aussen teilweise angenommen wird.» Auch beim TV würden Menschen arbeiten, wie in anderen Jobs würden auch da Fehler passieren.