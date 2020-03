SRF stoppt «Darf ich bitten?» wegen Lockdown

Am Samstagabend heisst es bei SRF 1 in den kommenden Wochen «Zäme dehei». Open Stage per Skype, Sofakonzerte und Schaltungen in die Stuben der Bevölkerung sollen ein abwechslungsreiches Programm bieten, wie es heisst. Zudem würden auch besondere Social-Media-Beiträge oder ganz besondere Momente aus dem SRF-Programm in der Sendung Platz finden.