Schüler der Hotelierschule haben mit grossem Einsatz wunderbare Häppchen bereitet, aber im Alltag muss es schnell gehen. Nestlé lebt von diesen Schnell- und Fertiggerichten. Gesund ist das ja nicht.

Schneider: Wir arbeiten hart daran, nahrhafte und gesündere Produkte auf den Markt zu bringen. Weniger Zucker, Salz und gesättigte Fettsäuren, weniger Fleisch. Ich komme nochmals aufs Fleisch zurück: In der Schweiz beträgt der durchschnittliche Fleischkonsum 50 Kilogramm pro Person, das ist viel mehr als der weltweite Durchschnittswert von 30 Kilogramm und liegt deutlich über den gängigen Gesundheitsempfehlungen. Wenn wir es ernst meinen mit dem Schutz der Gesund-heit und des Klimas, müssen wir den Konsum runterbringen. Wir lancierten zu den Festtagen ein veganes Foie gras. Damit wollten wir zeigen, was alles mit pflanzlichen Produkten machbar ist. Es schmeckt wirklich gut! Unsere Verantwortung gilt aber auch den Menschen in Ländern, wo wenig Geld vorhanden ist. Dort reichern wir beispielsweise Maggiwürfel und andere Produkte des täglichen Bedarfs mit Vitaminen und Mikronährstoffen an, da diese in der täglichen Nahrung fehlen. Das haben schon meine Vorgänger gemacht, und ich führe das stolz weiter.