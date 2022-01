Starköchin Meta Hiltebrand schliesst ihr Restaurant

Hiltebrand und Guldimann sind seit Herbst 2020 ein Paar. Seit kurzem wohnt das Paar gemeinsam in Meta Hiltebrands Wohnung. «Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einem Mann in meiner Wohnung wirklich Platz gemacht (lacht).» So habe Hiltebrand ihr Kleiderzimmer aufgegeben, damit die Kinder ihres Partners auch ein Zimmer bekämen. Dafür habe Hiltebrand die Hälfte ihrer Kleider weggegeben und das habe sie gern gemacht. «Alle Männer, die vorher in meinem Leben waren, durften in meiner Wohnung nichts verändern. Bei Tom ist das anders. Wir passen so gut zusammen. Selbst beim Autofahren streiten wir nicht. Er ist wirklich meine grosse Liebe.»