Stefan Bürer wagt sich vom SRF-Bildschirm aufs Glatteis

«Das erste Spiel, das Heinz und ich gemeinsam kommentierten, war der Davis Cup Schweiz gegen Holland 1995 in Genf. Wir hatten uns noch nie vorher getroffen, aber es ‹giigete› sofort. Mit der Zeit entwickelten wir eine symbiotische Beziehung und unseren eigenen Stil. Wir spielten einander sozusagen am Mikrofon die Bälle zu. Ich habe von ihm als ehemaligem Tennisprofi und -coach extrem viel gelernt. Heinz ist in vielen Themen bewandert und geht da sehr in die Tiefe. Er bringt mich sowohl zum Nachdenken als auch zum Lachen. Wir haben einen ähnlichen Humor. In all den Jahren, in denen wir auf der ganzen Welt zusammen arbeiteten, haben wir auch privat viel Zeit miteinander verbracht, und es entwickelte sich eine tiefe Freundschaft. Diese wird sicherlich weiterhin bestehen. Heinz lebt leider nicht in der Schweiz, aber wir finden bestimmt Wege, einander zu sehen. Wir würden sehr gern noch mal zusammen nach Wimbledon und uns als normale Zuschauer ein Match ansehen.»