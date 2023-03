Ehrenvolle Aufgabe für Stefanie Heinzmann

Seit Neustem ist die Walliser Musikerin Stefanie Heinzmann in hochkarätiger Gesellschaft, was den Einsatz für Kinder und deren Rechte anbelangt. Gestern, am 21. März, verkündete das Hilfswerk UNICEF, dass die 34-Jährige zur Botschafterin für die Schweiz und Liechtenstein ernannt wurde. Damit reiht sie sich in die Super-Promi-Liga an der Seite von Fussballweltmeister Lionel Messi (35), Schauspieler Orlando Bloom (46) und Serien-Star Millie Bobby Brown (19) ein, welche die UNICEF international unterstützen. In der Schweiz wird sie sich gemeinsam mit Kurt Aeschbacher (74), Anatole Taubman (52) und Tina Weirather (33) als vierte Botschafterin für Kinderrechte stark machen.