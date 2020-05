Schnell aber waren kreative Leute mit Ersatzveranstaltungen zur Stelle. Und so lässt sich am Samstagabend fast in jedem Land trotzdem ein bisschen Eurovision-Luft am TV schnuppern. Im Schweizer Fernsehen etwa schaut unter anderem zuerst Sven Epiney auf die vergangenen Jahre zurück. Anschliessend werden die diesjährigen Fast-Teilnehmer in der Sendung «Eurovision: Europe Shine A Light» geehrt.