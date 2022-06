Stéphanie Berger ist zum zweiten Mal Mami geworden

Wer der Vater des Kindes ist, behält Berger derweil für sich. Im September 2020 hatte sie sich in einem SRF-Interview bei «Persönlich» verplappert, als sie von einer Situation sprach, in der «ich noch Single war» – und damit ausplauderte, dass sie nach neun Jahren Solo-Dasein einen neuen Partner an ihrer Seite hat. Das Glück war damals noch ganz frisch, hielt erst fünf Wochen an. Wie und wer ihr neuer Partner ist, dazu wollte sich Berger damals nicht äussern. Sie verriet lediglich, dass er in der Immobilienbranche tätig ist und sich blendend mit ihrem Sohn Giulien versteht. «Wir sind bald ein Jahr zusammen, und ich bin sicher, es werden noch viele mehr», schwärmte sie dann im Sommer 2021 gegenüber «Blick».